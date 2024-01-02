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Gaziantep'te Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı. İslahiye'de yaşayan emekli polis memuru Mehmet Ali Kurt, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine giderken yol kenarında yaralı kızıl şahin buldu. Kurt, durumu İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, yapılacak tedavinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

İslahiye'de yaşayan emekli polis memuru Mehmet Ali Kurt, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine giderken yol kenarında yaralı kızıl şahin buldu.

Kurt, durumu İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi.

Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, yapılacak tedavinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Ali Kurt Kahramanmaraş Gaziantep Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

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