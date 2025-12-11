Gaziantep'te 'Yapay Zeka Çağında Habercilik' kampı başladı

Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda "Yapay Zeka Çağında Habercilik" temasıyla düzenlenen Duyarlı Medya Gençlik Kampı başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü, TRT, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Duyarlı Medya Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen kamp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Seyr-i Antep Gençlik Kampında düzenlendi.

İletişim fakültesi öğrencilerine yönelik hazırlanan programda, yapay zekanın habercilikte kullanımı, doğrulama süreçleri, dezenformasyonla mücadele, dron çekimleri ve mobil habercilik gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi hedefleniyor.

Programda konuşan İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde tüm dünyanın bir "yanılsama alanı" ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Taşkın, şunları kaydetti:

"Yapay zeka çağında habercilik, yalnızca içerik üretmek değil, anlamak, doğrulamak, çözümlemek ve topluma güven vermek demektir. Sizler, geleceğin gazetecileri, kameramanları, editörleri, sosyal medya yöneticileri ve iletişim uzmanları olarak bu sorumluluğu taşıyacaksınız."

Duyarlı Medya Derneği Başkanı Ayşe Altuğ da yapay zeka çağında habercilikle ilgili konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından program, TRT Haber Koordinatörü Hüseyin Erdoğan'ın yapay zekanın iletişim teknolojilerine etkileri üzerine yaptığı sunumla devam etti.

Cumartesi günü sona erecek programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, TRT Haber Kanal Koordinatör Yardımcısı Ogün Öcek, TRT Haber Kameramanı Mikail Sevinç, TRT Haber Muhabiri Züleyha Cebeci ve TRT World Kıdemli Haber Prodüktörü Saliha Eren de gençlere deneyimlerini aktaracak.