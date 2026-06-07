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Ormana düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

Ormana düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan Tolga Ergün, yaklaşık 100 metre yükseklikten ormana düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ergün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde uçuş yaptığı sırada ormana düşen yamaç paraşütçüsü Tolga Ergün (44) yaralandı.

Sakcagözü Mahallesi'nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü ile havalanan Tolga Ergün, yaklaşık 100 metre yükseklikten Beydilli Mahallesi kırsalında ormana düştü. Ergün'ün düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ergün, bulunduğu yerden alınarak sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapıldıktan sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ergün'ün hayatı tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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