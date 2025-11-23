Gaziantep'te Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Fatma Çağış, evinde ölü bulundu. Yakınları telefonla ulaşamayınca polisi aradı.
İlçe merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde tek katlı evinde yalnız yaşayan Fatma Cağış'a telefonla ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinde eve giren ekipler Cağış'ı, hareketsiz halde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Fatma Cağış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cağış'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel