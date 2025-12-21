Haberler

Gaziantep'te firari iki hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Yağma, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından toplam 65 yıl hapis cezası bulunan hükümlüler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

GAZİANTEP (AA) Gaziantep'te yağma suçundan 40 yıl ile hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında 25 yıl hapis cezaları bulunan hükümlükler yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yağma suçundan 40 yıl ile hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 25 yıl hapis cezaları bulunan hükümlülerin adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan firariler cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
