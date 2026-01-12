Gaziantep'te caminin avlusunda çökme
Gaziantep'te etkili olan yağmur nedeniyle Ali Erçelebi Camii'nin avlusunda çökme meydana geldi. Olayda kimsenin olmaması sevindirici bir durum olarak kaydedildi.
GAZİANTEP'te etkili olan yağmurun etkisiyle Ali Erçelebi Camii'nin avlusu çöktü.
Kentte etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Nuripazarbaşı Mahallesi'ndeki Ali Erçelebi Camii'nin avlusunun şadırvanın olduğu kısımda sabah saatlerinde çökme oldu. Çökme anında avluda kimsenin olmadığı kaydedildi. Olayın ardından Şahinbey Belediye ekipleri, şerit çekip alana girilmesini yasaklayarak, çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel