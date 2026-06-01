Gaziantep'te yağıştan zarar gören yollar onarılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yağışlardan zarar gören yolların onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanağın ardından hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Kuzeyşehir bölgesinde bozulan yollarda asfaltlama ve onarım çalışmalarını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye ekiplerinin Kurban Bayramı tatili boyunca da sahada görev yaptığını belirterek, çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür etti.