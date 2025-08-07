Gaziantep'te Üzüm Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde lastiği patlayan üzüm yüklü kamyonet devrildi. Sürücü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.S. (28) idaresindeki 33 ANB 23 plakalı üzüm yüklü kamyonet, İslahiye-Nurdağı kara yolunda Gökçedere Kavşağı'nda lastiği patladı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.Ç. (57) Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yola saçılan kasalardaki üzümler belediye ekipleri tarafından toplandı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel