Gaziantep'te Üzüm Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde lastiği patlayan üzüm yüklü kamyonet devrildi. Sürücü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzüm yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S. (28) idaresindeki 33 ANB 23 plakalı üzüm yüklü kamyonet, İslahiye-Nurdağı kara yolunda Gökçedere Kavşağı'nda lastiği patladı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.Ç. (57) Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola saçılan kasalardaki üzümler belediye ekipleri tarafından toplandı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.