Gaziantep'te "uyuşturucu ticareti" operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te "uyuşturucu ticareti" operasyonunda aralarında cumhuriyet savcısı, adliye personeli ve avukatların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliyede görevli zabıt katibi H.İ.U'nun "uyuşturucu ticareti" yaptığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile incelemelerde, şüpheli H.İ.U. dışında adliye içinden ve dışından kişilerin de yasa dışı ticarete dahil olduğu bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda, aralarında 1 cumhuriyet savcısı, 7 adliye personeli, 2 avukat ve bir futbol kulübünün başkan yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli zabıt katiplerinden H.İ.U. "uyuşturucu ticareti" ve "görevi kötüye kullanma", M.Ç. ise "nüfuz ticareti" ve "gizliliği ihlal" suçlarından tutuklandı.

Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
