Haberler

Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay ceza almış bir firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Ve mutlu son! Galatasaray ilk transferini yaptı
Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne 'sarı' kodlu uyarı

Türkiye'nin 4'te 3'ü için kritik uyarı! Harita sarıya döndü
Manchester United'a deplasmanda büyük şok

Bu takımın kabusu bitmiyor!
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi