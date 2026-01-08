Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay ceza almış bir firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel