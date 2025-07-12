Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 33 kök hint keneviri, 4 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ele geçirdi ve 1 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.