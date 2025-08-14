Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında bir eve baskın yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda yatağın altındaki valizde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel