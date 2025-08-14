Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında bir eve baskın yaptı.

GAZİANTEP'te polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda yatağın altındaki valizde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
