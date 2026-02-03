Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 162 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 162 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin narkotik köpeğinin desteğiyle belirlenen adreslerde arama yaptığı, aramalarda bidonlara konulmuş sıvı sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği ve gözaltına alınan şüphelilerin emniyete, ardından adliyeye sevk edildiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
