Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 55 litre sıvı sentetik uyuşturucu, tüfek, bir miktar para ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalar ve sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirilmesi yer alıyor.