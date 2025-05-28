Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 400 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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