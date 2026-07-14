Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu imalatına yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu imalatı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 kilo 850 gram kenevir, 700 kök Hint keneviri ve uyuşturucu üretim ekipmanları ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu imalatına ilişkin operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de yer aldığı operasyonda yapılan aramada 5 kilo 850 gram kurutulmuş kenevir, 700 kök Hint keneviri, 46 gram esrar, hassas teraziler ile uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipman ve çeşitli kimyasallar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı

Yenidoğan servisinde filmleri aratmayan olay! Hemşire kılığında geldi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi

"Ev hapsinde" denen eski cumhurbaşkanı anma töreninde ortaya çıktı
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi