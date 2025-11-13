Haberler

Gaziantep'te Tramvaya Yıldırım Düştü

Gaziantep'te Tramvaya Yıldırım Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te seyir halindeki bir tramvaya yıldırım düşmesi sonucu yolcular tahliye edilirken seferler bir süre durdu. Olayın ardından yapılan kontrollerle seferler yeniden başladı.

GAZİANTEP'te seyir halindeki tramvaya yıldırım düştü. Yolcular tahliye edilirken, seferler bir süre durdu.

Olay, öğle saatlerinde Pancarlı Mahallesi'ndeki Burç- Adliye tramvay hattında meydana geldi. Şiddetli yağışın etkili olduğu Gaziantep'te, hareket halindeki tramvaya yıldırım düştü. Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, seferler bir süre durdu. Ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesi ile seferler yeniden başladı. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan teknik kontroller nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanmış, kontrollerin tamamlanmasının ardından seferlerimiz güvenli şekilde devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Doğru rehberlik olmadan hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist Nelson devreye girdiğinden beri büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 470.000 doların üzerinde kazandım. Kendisine Telegram'da Nildatrading adresinden ulaşabilirsiniz, her zaman rehberlik etmeye hazır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.