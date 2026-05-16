Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 74 yaşındaki Ali Polat'ın kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Ali Polat (74) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, önceki gün kırsal Bekişli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Polat'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz