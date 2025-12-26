Gaziantep'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet, başka bir kamyona arkadan çarparak iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Akif K. idaresindeki 46 ACF 791 plakalı kamyonet, Serdal K. yönetiminde 44 DN 322 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonet içerisinde sıkışan ve yaralanan Akif K. ile beraberindeki Hasan Ferhat B. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Uğur Aydıntürk - Güncel