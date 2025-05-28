Gaziantep'te Tırda 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te Tırda 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Gaziantep'te yapılan huzur ve güven uygulamasında şüpheli bir tırda 10 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu. İki zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan tırda 10 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları tırda, 10 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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