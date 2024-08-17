Gaziantep'te TIR'ın Dorsesi Duvara Çarptı: 1 Ölü

GAZİANTEP'te depoya yük getiren TIR'ın açık olan dorsesi, duvara çarptı. Duvar TIR'ın üzerine çöktü, şoför Mustafa Kurt (47) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gıda deposunda meydana geldi. Mustafa Kurt, gıda ürünlerini bırakmak için bir depoya giriş yaptı. Yükü indiren Kurt, dorseyi kapatmayı unutup hareket etti. Bu sırada dorse, duvara çarptı. Çöken duvar, TIR'ın üzerine düştü. Depodaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Mustafa Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopsi işleminin cenaze aile yakınlarına teslim edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.