Gaziantep'te TIR'ın Çarptığı Traktörde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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GAZİANTEP'te TIR'ın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü Mustafa Sevim (35) yaralandı, yanındaki babası Adnan Sevim (62) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Sevim yönetimindeki 27 SE 127 plakalı traktöre arkasından gelen C.A.'nın kullandığı 31 AGL 305 plakalı TIR çarptı. Devrilen traktörden yola savrulan sürücü ile yanındaki babası yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Adnan Sevim, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sevim'in cenazesi otopsi işlemlinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, Mustafa Sevim'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA