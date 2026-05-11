Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda gerçekleşti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
A.Ö. (35) idaresindeki 33 DDD 56 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Çakmak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek