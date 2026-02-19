Haberler

Gaziantep'te trafikte ters yönden giden 639 araca ceza yazıldı

Güncelleme:
Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte ters yönde giden 639 araca toplamda 3 milyon 163 bin 518 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde farklı noktalarda trafikte ters yönde giden sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Son bir hafta içerisindeki denetimlerde, 639 araç sürücüsüne 3 milyon 163 bin 518 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
