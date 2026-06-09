Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın çıktı

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.