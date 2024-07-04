Gaziantep'te tehdit oluşturan metruk binalar yıkılıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tehdit oluşturan metruk binalar yıkılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi ekipleri, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte yıkık, virane, terk edilmiş binaların kötü amaçla kullanılmasını önlemek için harekete geçti.

Ekipler, bu çerçevede ilçe merkezinde başta uyuşturucu, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığın yapıldığı metruk binaların yerini tespit etti.

İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla Yeni Mahalle'de bulunan 1 metruk bina, iş makineleri desteğinde yıkıldı.

Mahalle muhtarı Ömer Toprak ekiplere yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti.