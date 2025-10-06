Haberler

Gaziantep'te Tartışma Sonrası Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir tartışma sonucu M.C.A'nın darbettiği Ahmet Kayıkçı hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.C.A. tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı kişiyi darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Güneykent Mahallesi'nde Ahmet Kayıkçı ile M.C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.C.A, Ahmet Kayıkçı'yı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Kayıkçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
