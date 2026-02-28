Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 195 sikke ele geçirildi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili olarak A.K. isimli bir kişi suçüstü yakalandı ve üzerinde 195 sikke bulundu.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 195 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Şahinbey'de tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan A.K'yi suçüstü yakaladı.
Üzerinde 195 sikke bulunan A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz