Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 225 parça ele geçirildi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde tarihi eser niteliğinde 225 parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

Ekipler, Yavuzeli ilçesinde ikamet eden E.K'yi elindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya gittiği esnada yakaladı.

Şüphelinin üstünde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 191 sikke, 18 yüzük, 16 metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu

Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti, rezil rüsva oldu
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor

Ünlülere yeni operasyon geliyor, bu sefer uyuşturucu değil
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu

Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi