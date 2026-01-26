Haberler

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler arasında sikke, kazan ve diğer malzemeler yer aldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ve Şahinbey ilçelerinde çalışma yapıldı.

Ekipler, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan Ş.T, M.Ç, K.B, H.B. ile M.E.'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerle 5 tarihi eser niteliğinde sikke, 1 kazan, 1 ibrik, 2 alan tarama anteni, 1 karot makinesi, 3 karot makine ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
