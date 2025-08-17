Gaziantep'te Tanker Devrildi: Şoför Yaralı

Gaziantep'te Tanker Devrildi: Şoför Yaralı
Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolü kaybeden tanker şoförü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tankerin şoförü Mehmet B. (38) yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet B. (38) yönetimindeki 33 DID 59 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet B., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

