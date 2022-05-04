Gaziantep'te takla atan otomobildeki anne-oğul yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te takla atan otomobildeki anne-oğul yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Çelik - Güncel
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Gaziantep'te takla atan otomobildeki anne-oğul yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, takla atarak şarampole devrilen otomobilde sürücü Tarık A. (20) ile yanında bulunan annesi Ummuhan A. (49) yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, takla atarak şarampole devrilen otomobilde sürücü Tarık A. (20) ile yanında bulunan annesi Ummuhan A. (49) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle bayram ziyaretinden dönen Tarık A. yönetimindeki 27 AGR 050 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Tarık A. ve annesi Ummuhan.A.'nın yaralandığını belirledi. Yaralı anne ile oğlu, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. ?


Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Kaza, Güncel, Haberler

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