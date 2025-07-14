Gaziantep'te Suriye Uyruklu Genç Fırat Nehri'nde Boğuldu

Gaziantep'te Suriye Uyruklu Genç Fırat Nehri'nde Boğuldu
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Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Ahmet Durmuş, akıntıya kapılarak boğuldu. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarıldı, ancak sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaşamını kaybettiğini belirledi.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Suriye uyruklu Ahmet Durmuş (15), serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu.

Olay, dün Nizip ilçesi Fırat Nehri'nde meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan Ahmet Durmuş, beraberinde 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Ahmet Durmuş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardımı ile Durmuş sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Durmuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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