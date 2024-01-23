Gaziantep'te Sudanlı öğrenci cinayeti kamerada
Gaziantep'te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan'ın çalıştığı kafenin sahibi Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
CİNAYET KAMERADA
Gaziantep'te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan'ın (23) çalıştığı kafenin sahibi, aynı ülke vatandaşı Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavga sırasında Atta Almanan'ın yere düştüğü görüldü.