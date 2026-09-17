Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 28 şüpheli adliyede

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Gaziantep'te "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 28 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütüne yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 Eylül'de yaptığı paylaşımda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, "Sokaklar Güvende" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA