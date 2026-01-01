Haberler

Nurdağı'nda sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 100 kilogram yiyecek ve mama bırakıldı. Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, sokak hayvanlarını unutmadıklarını vurguladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara yiyecek bırakıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirtti. ???????

Ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için 100 kilogram yiyecek ve mama bırakıldığını ifade eden Yıldırır, bu soğuk havalarda onların ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
