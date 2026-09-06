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İslahiye'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yolbaşı Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde A.S., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Serkan Arı, İlker Enes Arı ve Abdülkadir Yeter'e silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda İlker Enes Arı ile Abdülkadir Yeter hayatını kaybetti, yaralanan Serkan Arı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli A.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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