Motosiklette silahlı saldırıya uğrayan Arif, bir haftalık yaşam savaşanı kaybetti

GAZİANTEP'te motosikletiyle seyir halindeyken husumetlisi Yakup İ.'nin silahlı saldırısına uğrayıp, ağır yaralanan Arif Kocaoğlu (20), tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan cinayetin şüphelisi Yakup İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, bir hafta önce akşam saatlerinde Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki Arif Kocaoğlu'nu otomobil ile takip eden husumetlisi Yakup İ., ara sokaktan caddeye çıktığı sırada silahlı saldırıda bulundu. Yakup İ.'nin açtığı ateşte vurulan Kocaoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, otomobiliyle bölgeden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kocaoğlu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kocaoğlu, doktorların müdahalesine rağmen bir haftalık yaşam savaşanı kaybetti. Kocaoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kocaoğlu'nun motosiklet üzerinde silahlı saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kaydında, Kocaoğlu'nun vurulma anı ve şüpheli otomobilin hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayın ardından çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Yakup İ.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

