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Gaziantep'te silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Gaziantep'te pompalı tüfekle ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te pompalı tüfekle ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde 2 Ekim'de meydana gelen kavgada pompalı tüfekle ağır yaralanan Ahmet Arda Reyhanlı (20) tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Reyhanlı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi teslim edildi.

- Olay

Merkez Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde 2 Ekim'de T.C. ve C.M.M. ile Ahmet Arda Reyhanlı arasında tartışma çıkmış, pompalı tüfekle yaralanan Reyhanlı hastaneye kaldırılmıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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