Gaziantep'te silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te pompalı tüfekle ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te pompalı tüfekle ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde 2 Ekim'de meydana gelen kavgada pompalı tüfekle ağır yaralanan Ahmet Arda Reyhanlı (20) tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Reyhanlı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi teslim edildi.
- Olay
Merkez Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde 2 Ekim'de T.C. ve C.M.M. ile Ahmet Arda Reyhanlı arasında tartışma çıkmış, pompalı tüfekle yaralanan Reyhanlı hastaneye kaldırılmıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kaynak: AA