Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde iki kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Kurtuluş Mahallesi'nde, M.Ö. ile S.E. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden S.E, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel