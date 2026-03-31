Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ve 43 fişek ele geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Motosikletli Yunus Timleri, uygulama sırasında yaptıkları çalışmalarda, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ve 43 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz