Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 av tüfeği, çok sayıda tabanca, 715 fişek ele geçirdi, 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.