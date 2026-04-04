Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 19 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 8 av tüfeği, çok sayıda tabanca ve 715 fişek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 av tüfeği, çok sayıda tabanca, 715 fişek ele geçirdi, 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman