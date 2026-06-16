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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 3 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 otomatik tabanca ve 1 havalı tüfek ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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