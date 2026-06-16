Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 3 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 otomatik tabanca ve 1 havalı tüfek ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.