Gaziantep'te Servis Minibüsü Şarampole Devrildi: 10 İşçi Yaralandı

Gaziantep'te kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir servis minibüsü şarampole devrildi. Olayda 10 işçi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 10 işçi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Karacaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen işçi servisi, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden 10'u yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaralılar minibüsten çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
