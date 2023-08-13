Gaziantep'te Şehir Magandasının Açtığı Ateş Sonucu 8 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te mahalle arasından otomobille geçen bir şehir magandasının tüfekle rastgele ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı. Olayın ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te, mahalle arasından otomobille geçen şehir magandasının tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bozoklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle arasından geçen otomobilde bulunan bir av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Silah seslerini mahallede panik ve koruya neden oldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralanan 8 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 6'sı ayakta tedavi edilirken, 2 kişi tedavi altına alındı.

Polis, av tüfeği ile ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.