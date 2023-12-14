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Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

14 Aralık 2023 17:05 Güncelleme: 17:07 Abone Ol

Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 473 litre kaçak alkol, 55 litre sahte rakı ve satışı yasak 297 paket cinsel içerikli ürün ele geçirildi.