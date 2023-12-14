Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı
Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 473 litre kaçak alkol, 55 litre sahte rakı ve satışı yasak 297 paket cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla operasyon gerçekleştirdi.
Ekiplerin 3 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 473 litre kaçak alkol, 55 litre sahte rakı ve satışı yasak 297 paket cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.