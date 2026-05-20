Haberler

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, Alleben Deresi'nin debisi yükseldi.

Gaziantep'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Alleben Deresi'nin debisi yükselirken, oyun parkından çıkan bazı çocukların yağıştan korunmak için kaçıştıkları görüldü.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Yaptığı açıklama ortalığı karıştıracak! Özcan Deniz, kavgalı olduğu annesinin filmini çekiyor

Özcan Deniz, kavgalı olduğu annesinin filmini çekiyor! İsmi bile belli
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış

6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir

Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Ve Süper Lig devi De Bruyne bombasını da patlattı