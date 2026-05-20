Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, Alleben Deresi'nin debisi yükseldi.
Gaziantep'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Alleben Deresi'nin debisi yükselirken, oyun parkından çıkan bazı çocukların yağıştan korunmak için kaçıştıkları görüldü.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz