Gaziantep'te PKK Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yapan 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yapan 5 kişiyi takibe aldı. Takip sonrası 5 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 327 fişek, 1 şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.