Gaziantep'te otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Mimarsinan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile silahla ateş edildi. Araçta yaralanan C.T, kaldırıldığı ilçedeki özel hastanede hayatını kaybetti.

M.H.E. ve oğlu M.E'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.