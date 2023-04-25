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Gaziantep'te otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Güncel Haberler

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Mimarsinan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile silahla ateş edildi. Araçta yaralanan C.T, kaldırıldığı ilçedeki özel hastanede hayatını kaybetti.

M.H.E. ve oğlu M.E'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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