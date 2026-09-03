Haberler

İslahiye'de Feci Kaza: 78 Yaşındaki Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

İslahiye'de Feci Kaza: 78 Yaşındaki Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Mehmet Kaya'ya otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü F.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Kaya (78), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. F.Ö. (31) yönetimindeki 27 BFG 411 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kaya'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaya'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mehmet Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsü F.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay

Giderayak son kıyağını yapmış!
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi! Sydney Sweeney nefes kesti
Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma