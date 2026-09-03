İslahiye'de Feci Kaza: 78 Yaşındaki Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Kaya (78), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. F.Ö. (31) yönetimindeki 27 BFG 411 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kaya'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaya'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mehmet Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsü F.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı